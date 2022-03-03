Територіальна оборона та пильність суспільства допомогли знешкодити багатьох російських диверсантів. Оскільки ворог нічого не може придумати, то вирішив скористатися єдиним знайомим для нього засобом – вкрасти.

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Нові "списки ДРГ" у мережу зливають самі окупанти

Як повідомили в СБУ, спільна робота наших правоохоронців та суспільства з виявлення ворогів була така ефективна, що росіяни вирішили самі нею скористатися. Тепер окупанти формують свої "списки", щоб ввести українських захисників в оману.

У месенджерах почали поширювати писки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ. Як з'ясувалося, у списках – українські правоохоронці, яких ворог хоче усунути.

СБУ просить не поширювати фейки та не дати окупантам налаштувати українців один проти одного.

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