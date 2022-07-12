Переселенцы из этих населённых пунктов получают денежную помощь от государства. Заметим, список этих общин не фиксирован, его часто меняют, ведь война и боевые действия продолжаются.

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Всего в перечень входят 311 общин 9 областей Украины

Переселенцы из каких областей получают помощь

  • Внутри перемещенные лица из 66 общин Донецкой области,
  • 53 – Запорожской области,
  • 51 – Харьковской области,
  • 49 – Херсонской области,
  • 37 – Луганской области,
  • 24 – Николаевской области,
  • 19 – Сумской области,
  • 7 – Днепропетровской области,
  • 5 – Черниговской области.

С конкретным перечнем общин можно ознакомиться – по ссылке .

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, то обратитесь в свою военную администрацию для уточнения информации. Это можно сделать лично или по номеру горячей линии.

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