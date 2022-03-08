Цены на товары первой необходимости должны контролироваться. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает 24 канал.
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Цены будут контролироваться на следующие виды продуктов:
- мука;
- макаронные изделия;
- хлеб;
- мясо;
- молоко и т.д.
В список контролируемых товаров также входят определенные группы лекарственных средств и горючее.
Контроль будет предотвращать недобросовестную конкуренцию и повышение цен. Сейчас пора объединяться и заботиться друг о друге,
– заявил Чернышев.
Обращение Чернышева: смотрите видео
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