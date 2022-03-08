Ціни на товари першої необхідності повинні контролюватися. Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Уряд встановив нові граничні ціни на пальне: бензин та дизель можуть подорожчати

Ціни контролюватимуть на такі види продуктів:

борошно;

макаронні вироби;

хліб;

м'ясо;

молоко тощо.

До переліку контрольованих товарів також входять певні групи лікарських засобів та пальне.

Контроль запобігатиме виникненню недобросовісної конкуренції та підвищенню цін. Зараз час об'єднуватися та піклуватися один про одного,

– заявив Чернишов.

Звернення Чернишова: дивіться відео