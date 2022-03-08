Ціни на товари першої необхідності повинні контролюватися. Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє 24 канал.

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Ціни контролюватимуть на такі види продуктів:

  • борошно;
  • макаронні вироби;
  • хліб;
  • м'ясо;
  • молоко тощо.

До переліку контрольованих товарів також входять певні групи лікарських засобів та пальне.

Контроль запобігатиме виникненню недобросовісної конкуренції та підвищенню цін. Зараз час об'єднуватися та піклуватися один про одного,
– заявив Чернишов.

Звернення Чернишова: дивіться відео

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