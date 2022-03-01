По ее словам этот черный список только начинается. Ведь туда добавятся еще сотни оккупантов и их сообщников.
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Кто из российских чиновников имеет подозрения за войну в Украине
По состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны следующим лицам:
- министру обороны и начальнику Генерального штаба России;
- главнокомандующему Нацгвардии России;
- директору Службы внешней разведки России;
- Главе Совета федерации России;
- директору ФСБ России;
- Министру внутренних дел России;
- заместителю главы Совбеза России;
- Главе Госдумы Федерального собрания России;
- Полномочному представителю президента России в Центральном федеральном округе.
Они объявлены в розыск, а в суд направляются ходатайства об аресте.
И этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их сообщников. Считайте: 450 депутатов Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет. Все, из-за кого нашу страну сейчас бомбят,
– заключила Венедиктова.
Кроме того, открыто уголовное производство по Беларуси – плацдарму и пособнику вторжения. По словам генпрокурора Украины, они на очереди.
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