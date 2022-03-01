По ее словам этот черный список только начинается. Ведь туда добавятся еще сотни оккупантов и их сообщников.

Читайте также Следующий шаг – открытый процесс над режимом агрессора, – Венедиктова о деле в Гааге

Кто из российских чиновников имеет подозрения за войну в Украине

По состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны следующим лицам:

министру обороны и начальнику Генерального штаба России;

главнокомандующему Нацгвардии России;

директору Службы внешней разведки России;

Главе Совета федерации России;

директору ФСБ России;

Министру внутренних дел России;

заместителю главы Совбеза России;

Главе Госдумы Федерального собрания России;

Полномочному представителю президента России в Центральном федеральном округе.

Они объявлены в розыск, а в суд направляются ходатайства об аресте.

И этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их сообщников. Считайте: 450 депутатов Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет. Все, из-за кого нашу страну сейчас бомбят,

– заключила Венедиктова.

Кроме того, открыто уголовное производство по Беларуси – плацдарму и пособнику вторжения. По словам генпрокурора Украины, они на очереди.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!