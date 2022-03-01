За її словами цей чорний список тільки починається. Адже туди додадуться ще сотні окупантів та їхніх посіпак.
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Хто з російських посадовців має підозри за війну в Україні
Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни наступним особам:
- міністру оборони та начальнику Генерального штабу Росії;
- головнокомандувачу Нацгвардії Росії;
- директору Служби зовнішньої розвідки Росії;
- Голові Ради федерації Росії;
- директору ФСБ Росії;
- Міністру внутрішніх справ Росії;
- заступнику Голови Радбезу Росії;
- Голові Держдуми Федеральних зборів Росії;
- Повноважному представнику Президента Росії у Центральному федеральному окрузі.
Їх оголошено в розшук, а до суду скеровуються клопотання про арешт.
І цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак. Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять,
– підсумувала Венедіктова.
Крім того, відкрите кримінальне провадження по Білорусі – плацдарму і пособнику вторгнення. За словами генпрокурорки України, вони на черзі.
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