Список мощных армий мира: кто самый опасный

Почти миллион солдат, шесть с половиной тысяч танков и полтысячи кораблей – так выглядела армия Украины в 1991 году. Вооруженные Силы Украины были наибольшей силой в Европе. Теперь все выглядит по-другому, техники вдвое меньше, а флота почти нет. Масштабные реформирования и сокращения начались в 1995 году.

Преимущественно из-за нехватки финансирования армия теряла боеспособность. В 2003 году Украина подписала с ЕС и НАТО соглашение об уничтожении вооружения. Утилизировали 400 тысяч противопехотных мин и 133 тысячи тонн боеприпасов.

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Международные договоренности предусматривали разоружение. Но кроме этого, военную амуницию, технику и боеприпасы еще и распродавали. С 2005 по 2014 годы министры обороны продали 232 вертолета, 202 самолета, 560 миллионов боеприпасов и 832 танка. По данным ГПУ, больше всего было продано при министре Анатолии Гриценко.



Ситуация 2013 – 2014 годов

Министерство обороны не имеет права продавать оружие! Это право имеют уполномоченные Кабинетом Министров структуры. Это "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", "Укроборонсервис" и "Спецтехноэкспорт". Минобороны лишено возможности торговать. И любые заявления о том, что министр что-то продал – чушь,

– объяснил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

В обратном направлении ситуация начала двигаться в 2014 году. Вынужденно – с наступлением войны на Донбассе.



По данным ГПУ, больше всего было продано при министре Анатолии Гриценко

Организация Global Firepower ежегодно составляет рейтинг самых мощных армий мира. Позиция зависит от полусотни критериев, которые определяют боеспособность страны на суше, в море и в воздухе. Есть также система бонусов и штрафов. Например, если страна имеет выход к морю, но имеет слабый флот, то с нее снимают несколько баллов. А вот наличие ядерного вооружения и членство в НАТО – это бонус. В тройке сильнейших – США, Россия и Китай.



Критерии для лучших армий мира

В 2018 году из 136 стран участниц рейтинга – Украина заняла 29 место. Американская армия получает из бюджета рекордную сумму – почти 650 миллиардов долларов в год. Деньги идут на разработку оборонных проектов и поддержку военных миссий за рубежом. Американские базы дислоцированы почти в 40 странах: на материковой Европе, в Японии, Турции, Афганистане, Южной Корее и даже в Британии. Кроме баз, американцы имеют военное присутствие еще в 40 странах.



Рейтинг сильнейших армий мира по версии Global Firepower 2018

Я надеюсь, что мы будем настолько сильными, что нам никогда не придется использовать это оружие, но если мы все-таки используем, то шанса не будет ни у кого,

– отметил Президент США Дональд Трамп.

О вооружении и военной технике США – смотрите в программе.