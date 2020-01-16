Список россиян, которым запрещен въезд в Украину, могут пересмотреть: появился законопроект

Народные депутаты президентской партии "Слуга народа" разработали законопроект, который вызвал бурю возмущения в обществе. В нем говорится о том, что список запрещенных для въезда в Украину лиц, в том числе и российских художников, могут пересмотреть.

Что предлагают нардепы

Группа депутатов от "Слуги народа" во главе с бывшим гендиректором телеканала "1+1" Александром Ткаченко зарегистрировали законопроект "О медиа". Он предусматривает пересмотр действующего перечня лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом сообщили на сайте DW.

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Сейчас законопроект рассматривает комитет по гуманитарной политике и информации, который возглавляет сам Александр Ткаченко. Нардепы предлагают создать новый список. В нем будет перечень людей, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины. В новый список попадут только те деятели культуры и политики РФ и других стран, против которых открыто уголовное производство в Украине за совершение преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против человечества.

Как будет наполняться санкционный список

В список будут внесены все лица из украинского санкционного списка, а также включены те, кто "систематически и преднамеренно" распространял запрещенную в Украине информацию. То есть высказывал призывы к свержению конституционного строя, ведение агрессивной войны, отрицание территориальной целостности Украины и тому подобное. Сейчас никаких четких критериев формирования "черных списков" не существует.

Ранее санкционный список наполняли Министерство культуры Украины на основании обращений:

Совета нацбезопасности и обороны.

Службы безопасности Украины.

Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Пересмотреть список лиц, которым запрещен въезд в Украину, можно здесь.



"Черный список" Минкульта / Инфографика: Слово и Дело