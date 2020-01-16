Список росіян, яким заборонений в'їзд до України, можуть переглянути: з'явився законопроєкт

Народні депутати президентської партії "Слуга народу" розробили законопроєкт, який викликав шквал обурення у суспільстві. У ньому йдеться про те, що список заборонених для в'їзду до України осіб, зокрема й російських митців, можуть переглянути.

Що пропонують нардепи

Група депутатів від "Слуги народу" на чолі з колишнім гендиректором телеканалу "1+1" Олександром Ткаченком зареєстрували законопроєкт "Про медіа". Він передбачає перегляд чинного переліку осіб, яким заборонений в'їзд на територію України. Про це повідомили на сайті DW.

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Наразі законопроєкт розглядає комітет з гуманітарної політики та інформації, який очолює сам Олександр Ткаченко. Нардепи пропонують створити новий список. У ньому буде перелік людей, які створюють загрозу національному медіа-простору України. У новий список потраплять лише ті діячі культури та політики РФ та інших країн, проти яких відкрито кримінальне провадження в Україні через вчинення злочинів проти основ національної безпеки, чи злочинів проти людства.

Як наповнюватиметься санкційний список

До списку будуть внесені усі особи з українського санкційного списку, а також включені ті, хто "систематично та умисно" поширював заборонену в Україні інформацію. Тобто висловлював заклики до повалення конституційного ладу, ведення агресивної війни, заперечення територіальної цілісності України тощо. Зараз ніяких чітких критеріїв формування "чорних списків" не існує.

Раніше санкційний список наповнювали Міністерство культури України на підставі звернень:

Ради нацбезпеки та оборони.

Служби безпеки України.

Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Переглянути список осіб, яким заборонений в'їзд до України, можна тут.



"Чорний список" Мінкульту / Інфографіка: Слово і Діло