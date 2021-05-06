"Спящий" ребенок: археологи открыли древнейшую могилу в Африке
Международная группа археологов открыла древнейшее известное человеческое захоронение в Африке. Им оказалась могила в пещере Панга-я-Саиди на побережье Кении, останки принадлежат маленькому мальчику, которого похоронили примерно 78 тысяч лет назад.
Источник:CENIEH
Раскопки в Панга-я-Саиде начались еще в 2010 году. В 2014 году археологи обнаружили детские кости, но только через 4 года нашли яму с захоронением.
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Останки были слишком хрупкими для полевого анализа, поэтому их пришлось перевезти сначала в Национальный музей Найроби, а впоследствии в Национальный центр исследования эволюции человека (CENIEH).
Что известно об обнаруженных в Африке останках
Удалось подтвердить, что кости принадлежат человеку, а 2 зуба позволили определить его возраст – 2,5 – 3 года.
Также благодаря компьютерному моделированию воссоздали форму всего скелета ребенка до его частичного разрушения. По словам работников CENIEH, тело было уложено так, будто его заворачивали, а голова, вероятно, лежала на "подушке" из листьев.
Так исследователи поняли, что это – захоронение: ребенка уложили так, словно он лег поспать.
Это такая деликатность и продуманность, которая действительно показывает отношение группы к ребенку,
– рассказала сотрудница CENIEH Мария Мартинон-Торрес.
Художественная интерпретация захоронения / Фото CENIEN
Мальчика назвали Мтото, что в переводе с суахили означает "парень". Сейчас его захоронение считается старейшим в Африке, до этого им считали захоронение младенца в Пограничной пещере в Южной Африке в возрасте 74 тысячи лет.
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