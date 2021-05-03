Дар богам: в Швеции картограф случайно нашел древний клад
В Швеции картограф Томас Карлссон случайно нашел среди леса клад бронзового века. Мужчина готовился к мероприятиям по спортивному ориентированию, как вдруг увидел старинные украшения.
Источник:BBC
Клад ждал своего часа в лесу, неподалеку от Гетеборга – легендарного портового города. Находку датируют 750 – 500 годами до нашей эры.
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Карлссон не сразу сообразил, как ему повезло. Сперва, мужчина подумал, что нашел всего-навсего лампу.
Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения,
– признался мужчина.
Картограф решил посоветоваться насчет своей находки с археологами. Хотя, даже тогда, мужчина был почти уверен, что найденные украшения – родом из современности.
Всего древний клад состоит из примерно 50 предметов. Среди них – браслеты, ожерелья и заколки для одежды.
Картограф нашел клад вблизи скал. Очевидно местные животные разрыли землю, и часть вещей попала на поверхность.
Археологи рассказывают, что украшения изготовили для женщин, которые имели в тогдашнем обществе высокий статус. Вероятнее всего, леди оставили свои сокровища как жертву богам.
Специалисты отмечают, что это большая удача – найти такое сокровище в лесу. Чаще всего ценные жертвоприношения бросали в болота или реки.
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