В Швеции картограф Томас Карлссон случайно нашел среди леса клад бронзового века. Мужчина готовился к мероприятиям по спортивному ориентированию, как вдруг увидел старинные украшения.

Клад ждал своего часа в лесу, неподалеку от Гетеборга – легендарного портового города. Находку датируют 750 – 500 годами до нашей эры.

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Карлссон не сразу сообразил, как ему повезло. Сперва, мужчина подумал, что нашел всего-навсего лампу.

Сначала я подумал, что это может быть лампа, но, присмотревшись, увидел, что это старинные украшения,

– признался мужчина.

Картограф решил посоветоваться насчет своей находки с археологами. Хотя, даже тогда, мужчина был почти уверен, что найденные украшения – родом из современности.

Всего древний клад состоит из примерно 50 предметов. Среди них – браслеты, ожерелья и заколки для одежды.

Картограф нашел клад вблизи скал. Очевидно местные животные разрыли землю, и часть вещей попала на поверхность.

Археологи рассказывают, что украшения изготовили для женщин, которые имели в тогдашнем обществе высокий статус. Вероятнее всего, леди оставили свои сокровища как жертву богам.

Специалисты отмечают, что это большая удача – найти такое сокровище в лесу. Чаще всего ценные жертвоприношения бросали в болота или реки.



Найденные сокровища / AFP​