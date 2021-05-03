Дар богам: у Швеції картограф випадково знайшов древній скарб
У Швеції картограф Томас Карлссон випадково знайшов серед лісу скарб бронзового віку. Чоловік готувався до заходів зі спортивного орієнтування, аж раптом побачив старовинні прикраси.
Джерело:BBC
Скарб чекав свого часу у лісі неподалік від Гетеборга – легендарного портового міста. Знахідку датують 750 – 500 роками до нашої ери.
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Карлссон не відразу збагнув, як йому пощастило. Спершу чоловік подумав, що знайшов всього-на-всього лампу.
Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси,
– зізнався чоловік.
Картограф вирішив порадитися щодо своєї знахідки з археологами. Хоча навіть тоді чоловік був майже впевнений, що знайдені прикраси – родом із сучасності.
Загалом древній скарб складається з приблизно 50 предметів. Серед них – браслети, намиста та шпильки для одягу.
Картограф знайшов скарб поблизу скель. Вочевидь місцеві тварини розрили землю, і частина речей потрапила на поверхню.
Археологи розповідають, що прикраси виготовили для жінок, які мали у тогочасному суспільстві високий статус. Найімовірніше, леді залишили свої скарби як жертву богам.
Фахівці зазначають, що це велика удача – знайти такий скарб у лісі. Найчастіше коштовні жертвоприношення кидали у болота або річки.
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