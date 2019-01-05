Спокойствие на Рождество будут охранять несколько тысяч правоохранителей

Полиция прогнозирует, что в мероприятиях по случаю Рождества Христова по всей территории государства примут участие около 4,6 миллиона граждан, для охраны общественного порядка привлекут 17 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

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Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что все подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы.

Наша цель – чтобы все наши граждане провели религиозные праздники в полной безопасности,

– сказал он.

Кроме того, дополнительно в рождественскую ночь на автодорогах и улицах населенных пунктов правопорядок будут обеспечивать около 6 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Публичную безопасность и порядок во время культовых служб на территории всей страны будут обеспечивать более 17 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины,

– говорится в сообщении.

Ранее 24 канал сообщал, что в Украине за три дня нового года (2-4 января) сотрудники полиции составили 164 административных протокола о коррупции на 137 чиновников. За взяточничество задержали девять человек на общую сумму 457 тысяч гривен.