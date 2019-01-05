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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Спокій на Різдво охоронятимуть декілька тисяч правоохоронців

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      Спокій на Різдво охоронятимуть декілька тисяч правоохоронців
      Спокій на Різдво охоронятимуть декілька тисяч правоохоронців / Фото з відкритих джерел

      Поліція прогнозує, що у заходах з нагоди Різдва Христового по всій території держави візьмуть участь близько 4,6 мільйона громадян, для охорони громадського порядку залучать 17 тисяч правоохоронців.

      Про це повідомляють у прес-службі Національної поліції.

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      Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін сказав, що усі підрозділи будуть переведені на посилений варіант несення служби.

      Наша мета – аби всі наші громадяни провели релігійні свята у цілковитій безпеці,
      – сказав він.

      Крім того, додатково у різдвяну ніч на автошляхах та вулицях населених пунктів правопорядок забезпечуватимуть близько 6 тисяч поліцейських та нацгвардійців.

      Публічну безпеку і порядок під час культових відправ на території всієї країни забезпечуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України,
      – йдеться в повідомленні.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в Україні за три дні нового року (2-4 січня) працівники поліції склали 164 адміністративних протоколи про корупцію на 137 посадовців. За хабарництво затримали дев'ятьох осіб на загальну суму 457 тисяч гривень.

      Теги: Новини України Різдво Поліція
      Джерело: 24 Канал
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