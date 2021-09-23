По словам Киры Рудык, Стефанчук заблокировал рассмотрение правок к закону от оппозиции и предпринял попытку разрушать права оппозиции.

Кроме фракции "Слуга народа", против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа "Справедливость" в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Натальи Пипы.

Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис Президента, который купил депутатов-раскольников,

– заявила лидер "Голоса" Кира Рудик.

Напомним, ранее депутаты "Голоса" Наталья Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса Президента.

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