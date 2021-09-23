За словами Кіри Рудик, Стефанчук заблокував розгляд правок до закону від опозиції та вчинив спробу руйнувати права опозиції.

Крім фракції "Слуга народу", проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група "Справедливість" у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.

Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на "Голос". Це Офіс Президента, який купив депутатів – розкольників,

– заявила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки "Голосу" Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу Президента.

Зверніть увагу! Точка зору, висловлена у публікації, може не збігатися з думкою редакції.