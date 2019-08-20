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      Спорт для всех: как люди с недостатками зрения покоряли Днепр

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      В Черкассах люди с нарушениями зрения покоряли волны на сап-досках. Это такая разновидность серфинга, где перемещаются с помощью весла. Местная федерация сап-гребли устроила бесплатные занятия для незрячих, чтобы доказать, что этот вид спорта под силу каждому.

      Профессиональный сапсерфер провел инструктаж, где в первую очередь рассказал, как правильно держать весло, а после спустил сап-борды на воду.

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      Почувствовать волну начинающим помогали профессиональные спортсмены, ведь на Днепр готовились выйти люди с недостатками зрения. Черкащанин Павел держал весло впервые в жизни. "Кладем руки на сап. Мы сейчас на сапе, чувствуешь? Ты на сапе", – говорил инструктор.

      Інструктори з учнями на сапі
      Инструкторы с учениками на сапе

      Мужчина не видит Днепра из-за болезни. Однако волну и доску он и его друзья чувствуют. "Если не видишь, надо больше чувствовать людей, чтобы с ними синхронно плыть. Мне кажется, это самое тяжелое", – пояснил черкащанин Павел Чепур.

      Течет вода, ты чувствуешь все это каждой фиброй своего тела. Ты чувствуешь каждый элемент природы, какой она есть,
      – добавил Андрей Граб.

      Андрій Граб
      Андрей Граб

      Сапсерфинг – это один из видов серфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, перемещается по воде с помощью весла. В Украине приобрел популярность лишь в последние несколько лет. На одном занятии работает не более семи желающих. Тренеры рассказывали, что сапсерфинг улучшает физическую форму и настроение.

      Наша команда уже второй сезон подсаживает черкащан на сап-борды. Для того, чтобы они ловили от этого бесконечный дзен,
      – пояснил соучредитель Черкасской федерации сап-гребли и серфинга Любомир Коломиец.

      Серферы-спортсмены организуют бесплатные занятия каждую неделю. Ведь убеждены, что доску могут освоить все, и для этого будет достаточно нескольких занятий

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      Теги: Новости Украины Новости Спорта Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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