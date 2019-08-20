Спорт для всіх: як люди з вадами зору підкорювали Дніпро

У Черкасах люди із вадами зору підкорювали хвилі на сап-дошках. Це такий різновид серфінгу, де переміщуються за допомогою весла. Місцева федерація сап-веслування влаштувала безкоштовні заняття для незрячих, аби довести, що цей вид спорту під силу кожному.

Професійний сапсерфер провів інструктаж, де найперше розповів, як правильно тримати весло, а після спустив сап-борди на воду.

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Відчути хвилю початківцям допомагали професійні спортсмени, адже на Дніпро готувалися вийти люди з вадами зору. Черкащанин Павло тримав весло вперше в житті. "Кладемо руки на сап. Ми зараз на сапі, відчуваєш? Ти на сапі", – говорив інструктор.



Інструктори з учнями на сапі

Чоловік не бачить Дніпра через хворобу. Проте хвилю та дошку він та його друзі відчувають. "Якщо не бачиш, треба більше відчувати людей, щоб із ними синхронно плести. Мені здається, це найтяжче", – пояснив черкащанин Павло Чепур.

Тече вода, ти відчуваєш оце все кожною фіброю свого тіла. Ти відчуваєш кожен елемент природи, якою вона є,

– додав Андрій Граб.



Андрій Граб

Сапсерфінг – це один із видів серфінгу, в якому спортсмен, стоячи на дошці, переміщається по воді за допомогою весла. В Україні набув популярності лише останні кілька років. На одному занятті працює не більше семи охочих. Тренери розповідали, що сапсерфінг покращує фізичну форму та настрій.

Наша команда вже другий сезон підсаджує черкащан на сап-борди. Для того, щоб вони ловили від цього безкінечний дзен,

– пояснив співзасновник Черкаської федерації сап-веслування та серфінгу Любомир Коломієць.

Серфери-спортсмени організовують безкоштовні заняття щотижня. Адже переконані, що дошку можуть освоїти усі й для цього буде достатньо кількох занять