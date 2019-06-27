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      Як місцеві жителі самостійно облаштували пляж на Черкащині

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      Жителі черкаського містечка Сміла облаштовують пляжі власноруч. Адже на більшості з них засмічений пісок, брудна вода з водоростями та зарослі береги. Люди вирішили самотужки почистити узбережжя та влаштували пляжну толоку.

      Місцева жителька Інна разом із дітьми відпочиває біля Графського озера вперше. Раніше на пляж не ходила, адже боялась, що діти пораняться, бо навколо були купи сміття.

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      Понад 20 років пляж був схожим на сміттєзвалище. Нарешті його взялись рятувати місцеві ентузіасти, які за гроші благодійників встановили нові лавки, туалети та сміттєві баки. Три десятки людей вирубали хащі, а на місці бур’янів насипали пісок.

      Зроблено грейдерування, завезено багато пісочку. На дно також своїми силами лопатами закидали пісок, а також вийняли звідти сміття,
      – розповів волонтер Євген Баштан.

      Головна ж гордість пляжу – новий спортивний майданчик. Гроші на нього обіцяла дати міська влада, проект навіть переміг у міському громадському бюджеті, але обіцяних грошей ентузіасти так і не дочекалися. Тож вкотре довелось звертатись до меценатів.

      Пляж Сміла
      Новий майданчик на пляжі в місті Сміла

      Новий майданчик сподобався не лише місцевим, а й професіоналам – Федерації пляжного футболу України.

      Це поле приведемо до порядку, розширимо, збільшимо ворота. Тоді завеземо піску і таким чином ми можемо розраховувати на перший чемпіонат України з пляжного футболу в місті Сміла,
      – заявив організатор Азер Мірзоєв.

      Всеукраїнський чемпіонат маленьке містечко Сміла має приймати восени. Місцеві сподіваються, що до того часу грошей із громадського бюджету таки дочекаються, адже мають на них плани – дооблаштувати пляж, а ще дослідити та почистити дно озера.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Черкас Волонтери
      Джерело: 24 канал
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