У Черкасах є спеціальне таксі, яке допомагає людям з інвалідністю пересуватися містом

У Черкасах люди з інвалідністю чекають по два тижні спеціальне таксі. Усе через те, що на 900 людей з особливими потребами лише один такий спеціальний автомобіль. Минулого року депутати виділили кошти на придбання ще однієї, але друге авто й досі не купили.

Керує соціальним таксі Олександр. Каже, у нього в день більше 10 замовлень. А це 20 поїздок, адже треба відвезти на місце і потім забрати додому людей з інвалідністю. Це єдине таке таксі у Черкасах, яке обслуговує майже тисячу людей з інвалідністю.

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Тому 22-річний студент Віталій, який теж потребує спеціальне таксі для перевезення, минулого року опублікував електронну петицію на сайті міськради, де просив міську владу придбати ще одне авто для інва-таксі. Депутати звернення підтримали і виділили мільйон на нову машину. Отже, гроші є, але машину досі чомусь так і не купили.



У Черкасах працює єдине інва-таксі

У департаменті соціальної політики Черкас пояснюють: не вистачає 200 тисяч гривень на її додаткове обладнання для потреб людей, які пересуваються на візку. Під час формування бюджету на 2018 депутати грошей не виділили. Зараз у департаменті підготували новий запит та пропозицію.

Коли має з'явитися інва-таксі? Авто буде на балансі місцевого територіально центру, вони уже обрали, яка машина підходить під їхні вимоги і тільки-но всі гроші виділять – оголосять тендер. Планують придбати авто ще до кінця цього літа.