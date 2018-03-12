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Спорт IQ. Культуризм

Спорт IQ 23:51, 12 марта 51 Читати новину українською

Наследие Древней Греции – культуризм. Вид спорта для атлетов с совершенными телами. Это система упражнений, которая направлена на пропорциональное развитие человеческого тела, наращивание массы и развитие рельефа мышц, контроль жировой ткани тела, тренировка силы и выносливости.

В этом спорте – главное не перестараться. Занятие культуризмом граничит с многочисленными рисками, травмами, болезнями и даже угрозой жизни.

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Основными принципами культуризма являются систематичность тренировок и последовательность наращивания нагрузок. В современной индустрии культуризма профессионалом обычно называют культуриста, победившего в квалификационных соревнованиях как любитель, и после этого получил карточку профессионала IFBB. Владельцы такой карты получают право выступать на профессиональных турнирах.

Как построить тело Геркулеса и при этом жить здоровой полноценной жизнью – смотрите в программе.

Теги: Спорт IQ
Источник: 24 Канал
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