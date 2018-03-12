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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Спорт IQ. Культуризм

Спорт IQ 23:43, 12 березня 138 Читать новость на русском

Спадок Древньої Греції – культуризм. Це вид спорту атлетів з довершеними тілами. Це система вправ, яка спрямована на пропорційний розвиток людського тіла, нарощування маси й розвиток рельєфу м'язів, контроль жирової тканини тіла, тренування сили й витривалості.

У цьому спорті – головне не перестаратись. Заняття культуризмом межує із численними ризиками, травмами, хворобами і навіть загрозою життю.

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Основними принципами культуризму є систематичність тренувань та послідовність нарощування навантажень.У сучасній індустрії культуризму професіоналом зазвичай називають культуриста, який переміг у кваліфікаційних змаганнях, як любитель, і після цього отримав картку професіонала IFBB. Власники такої карти отримують право виступати на професійних турнірах.

Як збудувати тіло Геркулеса і при цьому жити здоровим повноцінним життям – дивіться у програмі.

Теги: Спорт IQ
Джерело: 24 Канал
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