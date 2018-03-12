Спорт IQ. Культуризм

Спадок Древньої Греції – культуризм. Це вид спорту атлетів з довершеними тілами. Це система вправ, яка спрямована на пропорційний розвиток людського тіла, нарощування маси й розвиток рельєфу м'язів, контроль жирової тканини тіла, тренування сили й витривалості.

У цьому спорті – головне не перестаратись. Заняття культуризмом межує із численними ризиками, травмами, хворобами і навіть загрозою життю.

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Основними принципами культуризму є систематичність тренувань та послідовність нарощування навантажень.У сучасній індустрії культуризму професіоналом зазвичай називають культуриста, який переміг у кваліфікаційних змаганнях, як любитель, і після цього отримав картку професіонала IFBB. Власники такої карти отримують право виступати на професійних турнірах.

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