Спорт IQ. Слэклайн

Этот вид спорта стремительными темпами набирает все большую популярность. Чудеса удержания равновесия – не единственное, чем могут удивить слэклайнеры. Здесь на тонкой ленте они выполняют даже акробатические трюки.

Снаряжение для слеклайна – эластичная лента или стропа, шириной до пяти сантиметров. Правда, она способна выдержать нагрузку в несколько тонн. Экстремалы бросили вызов даже небоскребами и вооружились целым арсеналом невероятных трюков.

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Слэклайнерам нужно держать нешуточную концентрацию. Чтобы пройтись по веревке, надо не только найти в теле идеальную точку равновесия, но и поддерживать ее. А перемещение по слэклайну особо тем, что стропа эластичная и все время прогибается.

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