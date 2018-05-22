00:25
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 15°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Программы Спорт IQ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Спорт IQ. Слэклайн

Спорт IQ 6 Читати новину українською

Этот вид спорта стремительными темпами набирает все большую популярность. Чудеса удержания равновесия – не единственное, чем могут удивить слэклайнеры. Здесь на тонкой ленте они выполняют даже акробатические трюки.

Снаряжение для слеклайна – эластичная лента или стропа, шириной до пяти сантиметров. Правда, она способна выдержать нагрузку в несколько тонн. Экстремалы бросили вызов даже небоскребами и вооружились целым арсеналом невероятных трюков.

Читайте также: Спорт IQ. Стрит лудж

Слэклайнерам нужно держать нешуточную концентрацию. Чтобы пройтись по веревке, надо не только найти в теле идеальную точку равновесия, но и поддерживать ее. А перемещение по слэклайну особо тем, что стропа эластичная  и все время прогибается.

Больше смотрите в программе.

Теги: экстрим Спорт IQ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 23 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук