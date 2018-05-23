Спорт IQ. Слеклайн

Цей вид спорту стрімкими темпами набирає все більшої популярності. Дива утримання рівноваги – не єдине, чим можуть здивувати слеклайнери. Тут на тонкій стрічці вони виконують навіть акробатичні трюки.

Спорядження для слеклайну – еластична стрічка, або ж стропа, шириною всього до п'яти сантиметрів. Щоправда витримати вона здатна навантаження у кілька тон. Відтак екстремали кинули виклик навіть хмарочосами і озброїлись цілим арсеналом неймовірних трюків.

Читайте також: Спорт IQ. Стріт лудж

Слеклайнерам потрібно дотримуватимь неабиякої концентрації. Аби пройтися по мотузці, треба лише віднайти у тілі ідеальну точку рівноваги та підтримувати її. Натомість переміщення по слекоайну характерне тим, що стропа еластична і весь час прогинається.

Більше дивіться у програмі.