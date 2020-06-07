В спортивках и с охраной: Зеленский скупался в супермаркете
Владимира Зеленского заметили в компании охранников в одном из магазинов Киева. Президент сменил официальный костюм на спортивные штаны, футболку и кроссовки.
Соответствующее видео в фейсбуке опубликовала очевидица Людмила Архарова.
Важно Как будут выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа": объяснение Зеленского
Она отметила, что президент был в защитной маске и компании охранников.
Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского,
– написала Архарова.
Скорее всего, Зеленский зашел в магазин сразу после велопрогулки с журналистами, которая состоялась накануне.
Больше Зеленский собрал журналистов покататься на велосипедах: о чем говорили
О чем говорили президент и журналисты
- Об отставке Авакова. Зеленский отметил, что понимает, почему люди протестуют против главы МВД. В то же время добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.
- О закупке костюмов для медиков. У Зеленского нет замечаний к главе Минздрава Максиму Степанову и он уверен, что министр не мог закупить медицинские костюмы в два раза дороже аналогичных.
- О назначении министра образования. Зеленский хочет, чтобы эту должность занял председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Однако последний пока не согласился.
- О кандидате в мэры Киева. Сам Зеленский заявил, что еще не определился с кандидатурой, однако есть несколько достойных кандидатов. Он добавил, что поддержит одного из них, когда увидит социологию.