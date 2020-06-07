Владимира Зеленского заметили в компании охранников в одном из магазинов Киева. Президент сменил официальный костюм на спортивные штаны, футболку и кроссовки.

Соответствующее видео в фейсбуке опубликовала очевидица Людмила Архарова.

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Она отметила, что президент был в защитной маске и компании охранников.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского,

– написала Архарова.

Скорее всего, Зеленский зашел в магазин сразу после велопрогулки с журналистами, которая состоялась накануне.

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