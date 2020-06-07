У спортивках та з охороною: Зеленський скуплявся у супермаркеті
Володимира Зеленського помітили у компанії охоронців в одному з магазинів Києва. Президент змінив офіційний костюм на спортивні штани, футболку та кросівки.
Відповідне відео у фейсбуці опублікувала очевидиця Людмила Архарова.
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Вона зазначила, що президент був у захисній масці та компанії охоронців.
Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти. Тримаємо дистанцію. Люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського,
– написала Архарова.
Швидше за все, Зеленський зайшов до магазину одразу після велопрогулянки з журналістами, яка відбулася напередодні.
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Про що говорили президент та журналісти
- Про відставку Авакова. Зеленський зауважив, що розуміє, чому люди протестують проти очільника МВС. Водночас додав, що, на його думку, немає краще міністра, ніж Аваков.
- Про закупівлю костюмів для медиків. Зеленський не має зауважень до глави МОЗ Максима Степанова і впевнений, що міністр не міг закупити медичні костюми удвічі дорожче за аналогічні.
- Про призначення міністра освіти. Зеленський хоче, аби цю посаду обійняв голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Однак останній наразі не погодився.
- Про кандидата у мери Києва. Сам Зеленський заявив, що ще не визначився з кандидатурою, однак є кілька гідних кандидатів. Він додав, що підтримає одного з них, коли побачить соціологію.