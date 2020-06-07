Володимира Зеленського помітили у компанії охоронців в одному з магазинів Києва. Президент змінив офіційний костюм на спортивні штани, футболку та кросівки.

Відповідне відео у фейсбуці опублікувала очевидиця Людмила Архарова.

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Вона зазначила, що президент був у захисній масці та компанії охоронців.

Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти. Тримаємо дистанцію. Люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського,

– написала Архарова.

Швидше за все, Зеленський зайшов до магазину одразу після велопрогулянки з журналістами, яка відбулася напередодні.

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