Новый старт после ранений: как нацгвардейцы развивают спортивную инфраструктуру для ветеранов

Ветеран 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины Владимир Москаленко воевал под Покровском, но вражеская мина изменила его жизнь. Из-за ранения пришлось ампутировать часть ноги. После лечения мужчина стал на протез и продолжил реабилитацию, занимаясь спортом.

Историей бойца и его реабилитацией после ранения поделилась с 24 Каналом 2 Галицкая бригада Национальной гвардии Украины.

Как нацгвардейцы развивают спортивную инфраструктуру для ветеранов?

Важную роль в реабилитации Владимира сыграл звонок от Олега Семенюка – побратима и сертифицированного тренера. Олег знал о состоянии Владимира и в разговоре настойчиво убеждал его попробовать себя в адаптивном спорте.

Сам Владимир вспоминает начало своего пути в спорте так: "Со мной связались собратья и предложили принять участие в соревнованиях по адаптивному спорту. Сначала было непривычно, я не понимал, как это работает. Но согласился. Это лучше, чем сидеть со своей болью в четырех стенах. А здесь есть возможность выйти к людям. Мы начали подготовку. Помню, как попал на соревнования по адаптивному баскетболу. В командах тоже были ребята на креслах колесных. В какой-то момент почувствовал такой азарт и силу, что был под впечатлением еще несколько дней".

Сегодня же Владимир – постоянный участник соревнований. Стрельба, плавание, лыжи стали для мужчины путем адаптации после тяжелой травмы на фронте.

До войны собрат Олег Семенюк был сертифицированным тренером по легкой атлетике, а сейчас служит в рядах 2 Галицкой бригады. Сейчас миссия Олега – помогать сослуживцам развивать свои физические возможности. Вместе с другими инструкторами Олег активно развивает ветеранский и адаптивный спорт во Львове.

Адаптивный спорт имеет огромную силу исцеления. Его основа – среда, где "все свои". Это помогает ребятам и девушкам, которые прошли ад войны, чувствовать себя в безопасности. У всех похожие переживания и вызовы, все говорят "на одном языке". Поэтому мы делаем ставку на широкое привлечение собратьев к различным инициативам, а иногда и сами организуем такие соревнования,

– рассказывает Олег Семенюк.

Недавно нацгвардеец присоединился к программе развития спортивной системы Львова. На встречу пригласили представителей из разных регионов Украины, чтобы поделиться опытом открытости к потребностям ветеранов и адаптивного спорта.

"Я делился опытом и озвучивал проблемные вопросы, с которыми сталкиваются ветераны. Оказалось, что наш опыт привлечения бойцов к спорту очень востребован в других городах. И удивлением было многообразие секций по различным видам спорта для ветеранов войны и военнослужащих с ранениями. Также большой интерес вызвало обсуждение программы "Ветеранский спорт", которую можно внедрять, сотрудничая с бизнесом на уровне общины,

– отмечает нацгвардеец.

Сейчас Львов является важной площадкой, где ветераны не просто восстанавливаются, а становятся лидерами изменений. Ведь спорт является языком силы, которую понимает каждый, кто прошел огонь. В дальнейшем планируется еще больше соревнований и инициатив.

Олег объясняет, что ветеран должен быть центром внимания для каждого города. Именно это участники программы постоянно подчеркивают. Для этого они строят эффективное сотрудничество с различными спортплощадками и представителями власти. Примером служит программа "Резиденция решений: Спортивная система Львова".

По словам тренера, помощь в реабилитации также является частью военной службы. Составление режима тренировок и питания, проведения спортивных мероприятий, советы по восстановлению мышц и упражнений с нагрузками – это то, с чего все начинается.

Прятаться в четырех стенах – это не выход. Советую всем ветеранам присоединяться к любым спортивным инициативам. Надо приобщаться к сообществу своих. Здесь готовы и могут помочь, подставить плечо и научить преодолевать вызовы судьбы,

– резюмирует Владимир Москаленко.

Вместе нацгвардейцы прошли немало соревнований, среди которых известные первенства по адаптивному и ветеранскому спорту: "Bestrong games", "Сильные Украины", "Победа непокоренных", "Кубок Воина" по стрельбе пулевой, регби на креслах колесных "Лига ветеранов", "Титаны UA", и тому подобное.

В спортивном календаре Олега и Александра регулярные тренировки и выступления. Сейчас военнослужащие готовятся к очередным соревнованиям.

"Мы подали заявку на участие в "Unbroken Games". Это самые масштабные соревнования среди раненых военнослужащих, что организует Львовский городской совет. Это как Олимпийские игры для гражданских лиц", – рассказывает Олег Семенюк.

Кроме того, нацгвардейцы продолжают разработку методических рекомендаций по воплощению в жизнь совместных спортивных проектов с участием военнослужащих. Говорят, что готовы делиться наработками, поскольку интересы ветеранов должны быть на первом месте во всех уголках Украины.

То, что делают гвардейцы 2 Галицкой бригады напоминает о возможностях, которые спорт открывает для быстрой адаптации после ранений. А пример сотрудничества доказывает, что боевое братство остается опорой даже после военной службы.

