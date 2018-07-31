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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Способен ли виртуальный помощник в авто распознать своего хозяина

Автотехнологии 12 Читати новину українською

Заблудились в чужом городе, постигли технические проблемы, просто нужен дружеский совет? С современными автомобилями, наделенными искусственным интеллектом, это не проблема. Голосовые помощники, которые в эпоху современной умной электроники уже далеко не редкость, все активнее ставят "на конвейер" ведущие мировые автопроизводители.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Авто Автотехнологии
Источник: 24 канал
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