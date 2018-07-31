Чи здатен віртуальний помічник в авто розпізнати свого господаря
Заблукали в чужому місті, спіткали технічні проблеми, просто потрібна дружня порада? З сучасними автомобілями, наділеними штучним інтелектом, це не проблема. Голосові помічники, які в епоху сучасної розумної електроніки уже далеко не рідкість, дедалі активніше ставлять "на конвеєр" провідні світові автовиробники.
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Джерело: 24 канал
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