Чи здатен віртуальний помічник в авто розпізнати свого господаря

Заблукали в чужому місті, спіткали технічні проблеми, просто потрібна дружня порада? З сучасними автомобілями, наділеними штучним інтелектом, це не проблема. Голосові помічники, які в епоху сучасної розумної електроніки уже далеко не рідкість, дедалі активніше ставлять "на конвеєр" провідні світові автовиробники.

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