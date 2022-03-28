Люди были отрезаны от мира

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он заявил, что люди в Тростянце были отрезаны от мира и спрашивают родных, как Киев и другие города.

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Меня тронули вопросы, которые беспокоят людей "как Сумы?", "а что там с Мариуполем?", "стоит ли Киев?" Люди были отрезаны от мира, от информации,

– рассказал Живицкий.

Людей перевозят в Сумы

Живицкий сообщил о ситуации в Тростянце. В город привозят помощь и вывозят раненых в ближайшие больницы.

В Тростянце не работает больница, из-за чего оборудовали медицинский пункт. Людей, которые остались без жилья, перевозят в Сумы.

Оккупанты оставили растяжки

Сообщается, что от действий оккупантов пострадала центральная часть Тростянца. Речь идет о районе больницы и лесничества.

Полностью разрушены район железнодорожного вокзала и автовокзала. Кроме того, полностью уничтожено многоквартирное пятиэтажное здание напротив вокзала.

Живицкий заявил, что по общине много минирований и растяжек. Территория общины остается опасной.

Освобожденный Тростянец / Фото с телеграма Живицкого