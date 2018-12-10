Справедливый суд станет залогом соблюдения прав человека, – Юлия Тимошенко

Основа соблюдения прав человека – это справедливый, независимый, беспристрастный суд.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на Facebook по случаю Международного дня прав человека, который в мире отмечают 10 декабря, говорится на сайте партии.

В Украине выучились говорить о правах человека, но не научились их соблюдать. Потому права человека незыблемы только в развитых демократических обществах. И их основа – это справедливый, независимый, беспристрастный суд,

– написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко констатировала: "У нас суды имеют совершенно противоположную природу и назначение. По сути, это получастные компании, обслуживающие состоятельных и власть имущих людей. Простой человек не найдет там справедливости".

Поэтому одна из главных задач, которую ставит перед собой Юлия Тимошенко сразу после президентских выборов, – это настоящая судебная реформа.

"Изменить коренным образом надо всю систему правосудия, и изменить ее нужно как раз новой Конституцией. Нам надо сделать так, чтобы люди на местах избирали судей, мировых судей и судей первой инстанции. И новая Конституция даст такое право людям", – рассказала Председатель партии.

Еще один шаг, который, по мнению Юлии Тимошенко, нужно сделать, – ввести ответственность судей за неправосудные решения: создать в новой Конституции такой институт как Палата чести.

"Это как суд над судьями: только нарушен закон, только судья совершил несправедливость по отношению к человеку – и он будет уволен независимой Палатой чести, которая формируется как суд присяжных, из людей, которые имеют правовое образование", – разъяснила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, этот сильный правовой инструмент общества будет как Дамоклов меч над коррумпированными судьями, которые сознательно нарушать закон.

"Я верю в то, что судебная система в Украине может стать правосудной и подконтрольной людям", – подытожила Юлия Тимошенко.