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      Справедливый суд станет залогом соблюдения прав человека, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / kremen.today

      Основа соблюдения прав человека – это справедливый, независимый, беспристрастный суд.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко на Facebook по случаю Международного дня прав человека, который в мире отмечают 10 декабря, говорится на сайте партии.

      В Украине выучились говорить о правах человека, но не научились их соблюдать. Потому права человека незыблемы только в развитых демократических обществах. И их основа – это справедливый, независимый, беспристрастный суд,
      – написала лидер "Батькивщины".

      Тимошенко констатировала: "У нас суды имеют совершенно противоположную природу и назначение. По сути, это получастные компании, обслуживающие состоятельных и власть имущих людей. Простой человек не найдет там справедливости".

      Поэтому одна из главных задач, которую ставит перед собой Юлия Тимошенко сразу после президентских выборов, – это настоящая судебная реформа.

      "Изменить коренным образом надо всю систему правосудия, и изменить ее нужно как раз новой Конституцией. Нам надо сделать так, чтобы люди на местах избирали судей, мировых судей и судей первой инстанции. И новая Конституция даст такое право людям", – рассказала Председатель партии.

      Еще один шаг, который, по мнению Юлии Тимошенко, нужно сделать, – ввести ответственность судей за неправосудные решения: создать в новой Конституции такой институт как Палата чести.

      "Это как суд над судьями: только нарушен закон, только судья совершил несправедливость по отношению к человеку – и он будет уволен независимой Палатой чести, которая формируется как суд присяжных, из людей, которые имеют правовое образование", – разъяснила лидер "Батькивщины".

      По ее мнению, этот сильный правовой инструмент общества будет как Дамоклов меч над коррумпированными судьями, которые сознательно нарушать закон.

      "Я верю в то, что судебная система в Украине может стать правосудной и подконтрольной людям", – подытожила Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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