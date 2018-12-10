Справедливий суд стане запорукою дотримання прав людини, – Юлія Тимошенко

Основа дотримання прав людини – це справедливий, незалежний, неупереджений суд.

Про це заявила Юлія Тимошенко на Facebook з нагоди Міжнародного дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня, йдеться на сайті партії.

В Україні вивчилися говорити про права людини, але не навчилися їх дотримуватися. Бо права людини непорушні лише у розвинених демократичних суспільствах. І їх основа – це справедливий, незалежний, неупереджений суд,

– написала лідер "Батьківщини".

Тимошенко констатувала: "У нас суди мають зовсім протилежну природу й призначення. По суті, це напівприватні компанії, що обслуговують заможних та можновладних людей. Проста людина не знайде там справедливості".

Тому одне з головних завдань, яке ставить перед собою Юлія Тимошенко відразу після президентських виборів, – це справжня судова реформа.

"Змінити докорінно треба всю систему правосуддя, і змінити її потрібно якраз новою Конституцією. Нам треба зробити так, щоб люди на місцях обирали суддів, мирових суддів і суддів першої інстанції. І нова Конституція дасть таке право людям", – розповіла Голова партії.

Ще один крок, який, на переконання Юлії Тимошенко, потрібно зробити, – запровадити відповідальність суддів за неправосудні рішення: започаткувати у новій Конституції такий інститут як Палата честі.

"Це як суд над суддями: тільки порушено закон, тільки суддя вчинив несправедливість стосовно людини – і він буде звільнений незалежною Палатою честі, яка формується як суд присяжних, з людей, які мають правову освіту", – роз’яснила лідер "Батьківщини".

На її думку, цей сильний правовий інструмент суспільства буде як Дамоклів меч над корумпованими суддями, які свідомо порушуватимуть закон.

"Я вірю в те, що судова система в Україні може стати правосудною і підконтрольною людям", – підсумувала Юлія Тимошенко.