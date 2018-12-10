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      Справедливий суд стане запорукою дотримання прав людини, – Юлія Тимошенко

      90 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / kremen.today

      Основа дотримання прав людини – це справедливий, незалежний, неупереджений суд.

      Про це заявила Юлія Тимошенко на Facebook з нагоди Міжнародного дня прав людини, який у світі відзначають 10 грудня, йдеться на сайті партії.

      В Україні вивчилися говорити про права людини, але не навчилися їх дотримуватися. Бо права людини непорушні лише у розвинених демократичних суспільствах. І їх основа – це справедливий, незалежний, неупереджений суд,
      – написала лідер "Батьківщини".

      Тимошенко констатувала: "У нас суди мають зовсім протилежну природу й призначення. По суті, це напівприватні компанії, що обслуговують заможних та можновладних людей. Проста людина не знайде там справедливості".

      Тому одне з головних завдань, яке ставить перед собою Юлія Тимошенко відразу після президентських виборів, – це справжня судова реформа.

      "Змінити докорінно треба всю систему правосуддя, і змінити її потрібно якраз новою Конституцією. Нам треба зробити так, щоб люди на місцях обирали суддів, мирових суддів і суддів першої інстанції. І нова Конституція дасть таке право людям", – розповіла Голова партії.

      Ще один крок, який, на переконання Юлії Тимошенко, потрібно зробити, – запровадити відповідальність суддів за неправосудні рішення: започаткувати у новій Конституції такий інститут як Палата честі.

      "Це як суд над суддями: тільки порушено закон, тільки суддя вчинив несправедливість стосовно людини – і він буде звільнений незалежною Палатою честі, яка формується як суд присяжних, з людей, які мають правову освіту", – роз’яснила лідер "Батьківщини".

      На її думку, цей сильний правовий інструмент суспільства буде як Дамоклів меч над корумпованими суддями, які свідомо порушуватимуть закон.

      "Я вірю в те, що судова система в Україні може стати правосудною і підконтрольною людям", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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