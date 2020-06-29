Более половины украинцев убеждены, что наша страна еще не справилась с эпидемией коронавируса. По мнению большинства, число новых больных будет расти.

Ежедневно в Украине фиксируют 900 – 1000 новых случаев COVID-19. Поэтому совсем не удивительно, что аж 63% убеждены в том, что Украина еще не справилась с эпидемией. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Киевского международного института социологии.

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В то же время есть и те, кто убежден, что эпидемия в Украине уже завершается, а новых больных скоро будет становиться меньше. Такое мнение поддерживают 18% опрошенных. А вот остальные 19% затруднились ответить на эти вопросы.

Мысли украинцев относительно эпидемии коронавируса / Скриншот с сайта КМИС

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