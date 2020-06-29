Справилась ли Украина с эпидемией COVID-19: что об этом думают украинцы
Более половины украинцев убеждены, что наша страна еще не справилась с эпидемией коронавируса. По мнению большинства, число новых больных будет расти.
Ежедневно в Украине фиксируют 900 – 1000 новых случаев COVID-19. Поэтому совсем не удивительно, что аж 63% убеждены в том, что Украина еще не справилась с эпидемией. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Киевского международного института социологии.
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В то же время есть и те, кто убежден, что эпидемия в Украине уже завершается, а новых больных скоро будет становиться меньше. Такое мнение поддерживают 18% опрошенных. А вот остальные 19% затруднились ответить на эти вопросы.
Мысли украинцев относительно эпидемии коронавируса / Скриншот с сайта КМИС
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 43 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1147 человек умерли, еще 19 027 больных выздоровели. За минувшие сутки зафиксировали 646 новых случаев – это относительно небольшой результат, ведь предыдущие два дня количество новых заболевших составляло более 900 человек.
- В Украине до сих пор продолжается карантин, правда, с большими смягчениями. К тому же, он носит адаптивный характер.
- По состоянию на 29 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом город Киев и еще 12 областей не могут перейти к ослаблению карантина.
- С 5 июня Украина возобновила внутренние авиаперевозки, а с 15 июня – международные. Еще раньше возобновили работу "Укрзализныци".
- С наступлением жары и летнего сезона украинцы массово отправились в Одессу. Там фиксируют большие скопления людей, не всегда придерживаются карантинных ограничений. Не меньше нарушителей и у других водоемов и на пляжах. Возможно, именно поэтому количество новых больных в Украине растет.