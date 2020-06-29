Понад половина українців переконана, що наша країна ще не впоралася з епідемією коронавірусу. На думку більшості, число нових хворих зростатиме.

Щодня в Україні фіксують 900 – 1000 нових випадків COVID-19. Тож, зовсім не дивно, що аж 63% переконані у тому, що Україна ще не впоралася з епідемією. Про це свідчать дані нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

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Водночас є й ті, хто переконаний, що епідемія в Україні вже завершується, а нових хворих скоро ставатиме менше. Таку думку підтримують 18% опитаних. А от іншим 19% важко відповісти на ці питання.



Думки українців щодо епідемії коронавірусу / Скриншот зі сайту КМІС

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