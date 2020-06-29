Чи впоралася Україна з епідемією COVID-19: що про це думають українці
Понад половина українців переконана, що наша країна ще не впоралася з епідемією коронавірусу. На думку більшості, число нових хворих зростатиме.
Щодня в Україні фіксують 900 – 1000 нових випадків COVID-19. Тож, зовсім не дивно, що аж 63% переконані у тому, що Україна ще не впоралася з епідемією. Про це свідчать дані нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Важливо Розробили пристрій, щоб відстежувати поширення коронавірусу
Водночас є й ті, хто переконаний, що епідемія в Україні вже завершується, а нових хворих скоро ставатиме менше. Таку думку підтримують 18% опитаних. А от іншим 19% важко відповісти на ці питання.
Думки українців щодо епідемії коронавірусу / Скриншот зі сайту КМІС
Цікаво В Одесі масово ігнорують карантин: на вулицях натовпи людей – відео
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 1 147 людей померли, ще 19 027 хворих одужали. За минулу добу зафіксували 646 нових випадків – це є відносно невеликим результатом, адже попередні два дні кількість нових хворих становила понад 900 осіб.
- В Україні й досі триває карантин, щоправда, з чималими пом'якшеннями. До того ж, він має адаптивний характер.
- Станом на 29 червня через складну ситуацію з коронавірусом місто Київ і ще 12 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.
- З 5 червня Україна відновила внутрішні авіаперевезення, а з 15 червня – міжнародні. Ще раніше відновили роботу "Укрзалізниці".
- З настанням спеки та літнього сезону українці масово вирушили до Одеси. Саме там фіксують великі скупчення людей, що не завжди дотримуються карантинних обмежень. Не менше порушників і біля інших водойм та на пляжах. Можливо, саме через це кількість нових хворих в Україні росте.