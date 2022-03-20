Бессонница вредит не только физическому здоровью, но и психоэмоциональному состоянию. Однако, к счастью, есть несколько действенных способов, как снова начать спокойно засыпать.
Интересно Чувство усталости в течение дня: 7 простых советов, как ее преодолеть
Как побороть бессонницу
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, как справиться с бессонницей, которая является одной из естественных защитных реакций организма на опасность.
- Сразу ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость.
- Перед тем, как лечь спать, следует проветрить помещение. Оптимальная температура для комфортного сна составляет 18 – 20 градусов тепла.
- В течение дня обеспечьте физические нагрузки, но не менее, чем за 3 часа до начала сна. Спорт отлично помогает бороться с гормоном стресса.
- Ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина, благодаря которому мы спим.
- Во второй половине дня предпочтите теплую воду либо травяной чай вместо черного, зеленого или кофе.
- Ноги должны быть в тепле – так вы сигнализируете мозгу, что пора спать.
- Делайте дыхательные упражнения, чтобы мышцы расслабились.
- Используйте "белый шум". Он помогает уснуть даже малышам.
- Восстанавливайте рутину мирного времени.
В Центре пожелали всем быстро засыпать, ведь сон – это залог здоровья, а в такое тяжелое для страны время его нужно беречь, чтобы продолжать борьбу.