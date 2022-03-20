Безсоння шкодить не лише фізичному здоров'ю, а й психоемоційному стану. Проте, на щастя, є кілька дієвих способів, як знову почати спокійно засинати.
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Як побороти безсоння
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, як впоратися з безсонням, яке є однією з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.
- Одразу ж лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість.
- Перед тим, як лягти спати, слід провітрити приміщення. Оптимальна температура для комфортного сну становить 18 – 20 градусів тепла.
- Протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за 3 години до початку сну. Спорт чудово допомагає боротися з гормоном стресу.
- Вечеря повинна бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо.
- У другій половині дня віддайте перевагу теплій воді чи трав'яному чаю замість чорного, зеленого або кави.
- Ноги повинні бути у теплі – так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати.
- Робіть дихальні вправи, щоб м'язи розслабились.
- Використовуйте "білий шум". Він допомагає заснути навіть малюкам.
- Відновлюйте рутину мирного часу.
У Центрі побажали усім швидко засинати, адже сон – це запорука здоров'я, а в такий важкий для країни час його потрібно берегти, щоб продовжувати боротьбу.