Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства

Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир, Украина – не исключение. О том, как действует нынешнее правительство Шмыгаля, и справится ли украинская экономика с новыми испытаниями – в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

О влиянии пандемии на украинскую экономику

Пандемия коронавируса вносит достаточно жесткие коррективы в ситуацию. В экономику – тоже. Сейчас, если замрет экономика на несколько месяцев, для нашей страны могут быть непоправимые потери. У людей закончатся деньги, предприятия остановятся на несколько месяцев. Вообще непонятно, как надолго это все затянется. Как вы думаете? Это тот же кризис, который был, например, в 2008 году? Это может продолжаться год, полтора, два?

Сейчас очень много прогнозов делают разные специалисты. Я слежу каждый день, как появляются какие-то новые оценки. Это не очень благодарная штука сейчас – пытаться предугадать будущее. Думаю, что нужно сконцентрироваться на том, чтобы стать сильнее. И стараться быть максимально сильными в это время неопределенности. Абсолютно точно экономический кризис и проблемы проще решать, находясь в тесном сотрудничестве с международными институтами. Я сейчас говорю не только об МВФ, но и о ВОЗ. Это вызов для всего мира.

Первую часть интервью с Гончаруком читайте здесь О деле "Приватбанка", встречахс Коломойским и возможности дефолта

Нам нужно просто смотреть, каким образом эта проблема лучше всего решается в мире, и придерживаться таких подходов. Рецепты понятны. Я, конечно, не медик. Но самым главным решением, которое сегодня есть в мире, которое демонстрируют страны – это призыв людей к минимизации социальных контактов. То есть фактически – самоизоляция. Это понятное решение. Это нужно четко коммуницировать. Сейчас на самом деле это и происходит, это движение безусловно в правильном направлении.

Но нужно не забывать, что останавливая экономику, стимулируя предприятия к тому, чтобы они прекращали работать, нужно понимать, кто за это в итоге заплатит. Не секрет, что в Украине значительно меньший запас прочности, чем в западных развитых странах. В таких условиях в десятки раз важнее поддержание понятных правильных отношений с МВФ. Для нас это сегодня, как для страны, – критически важная история. Я убежден, что команда, которая сегодня работает, понимает это.

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О правительстве Шмыгаля

Когда вы писали заявление об увольнении, думаю, для вас это было неким разочарованием. Сейчас, когда вы видите какие вызовы стоят перед новым правительством, видимо, вы уже с облегчением думаете, что теперь это не ваши проблемы, а проблемы Дениса Шмыгаля...

Вы ошибаетесь. Я гражданин этой страны. Это мои проблемы, и ваши тоже. Мы все в одной лодке. И мы все сейчас заинтересованы в том, чтобы у нового правительства и команды президента получилось. Это абсолютно точно.



Денис Шмыгаль / Фото пресс-службы Кабмина

Денис Шмыгаль – это ваш бывший подчиненный. Как вы оцениваете его компетентность и профессионализм? Адекватно ли при вызовах действует его команда сейчас?

Неадекватно – оценивать работу правительства через несколько недель после начала работы.

Так же, как и черезпол года вашей работы неадекватно оценивать вашу эффективность.

Вообще работу правительства нужно оценивать минимум через год. Потому что действия правительства не влияют сегодня на завтра, за редким исключением. Поэтому я не хотел бы сейчас давать оценку. Посмотрим, как будут развиваться обстоятельства. Потому что задним числом все умные. Можно посмотреть на полгода назад и сказать, что надо было сделать как-то иначе. Когда ты отвечаешь сегодня на завтра, каждый день, работаешь 24/7, отвечаешь за свои действия и решения – принимать их достаточно сложно, их приходится принимать десятками. Поэтому я сейчас хочу воздержаться от комментариев и пожелать коллегам удачи. Мы все в этом заинтересованы.

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Единственное, что я хотел бы сказать: принимая решение об ограничении экономики (а она у нас откровенно слабая и сырьевая, 0,3% от мировой), об ограничении работы каких-то предприятий с целью уменьшения социальных контактов, нужно понимать, что они оправданы. Потому что нужно правильно рассчитать нагрузку на нашу медицинскую систему, чтобы она справилась с потенциальным потоком пациентов, который будет.

Но с другой стороны, нужно помнить, что запас прочности у украинцев значительно меньше, чем у наших соседей в Европе. Я видел исследования: у многих людей осталось денег на несколько недель. Нужно просто понимать, как людям справляться с этим вызовом. Но еще раз повторюсь, что простых решений здесь нет. Поспешные оценки давать я бы не хотел, это очень неблагодарное дело.

Что известно об отставке Гончарука Верховная Рада 4 марта большинством голосов приняла решение об отставке правительства Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.



Формальной причиной отставки Гончарука президент в Верховной Раде назвал отсутствие опыта. Он сказал, что новых лиц мало, не воровать – мало. Бывший премьер-министр согласился написать заявление об увольнении, хотя мог этого не делать, так как по закону имел право работать еще полгода.

Что делать во время карантина

Я боюсь, что от реформ нас заставит отойти кризис. Я боюсь, что сейчас у людей не будет хватать денег на еду, если они еще пару месяцев посидят дома.

Вы абсолютно правы. Сегодня – новая реальность, и коронавирус вносит коррективы. Все то, о чем я говорю, конечно, нужно корректировать под эту новую реальность. По какому сценарию будет развиваться пандемия – сейчас есть очень разные оценки. И нужно с этим, конечно, считаться.

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Если смотреть на другие страны, то где-то ближайшие три месяца будет парализовано все, мы все переболеем. Но что дальше? Какие бы вы советы дали людям? Что им делать? На что жить? И что как экс-премьер-министр вы посоветовали бы делать власти, чтобы этих людей поддержать?

Абсолютно точно нужно поддерживать бизнес прежде всего. Если люди работают, нужно иметь государственную программу поддержки бизнеса, чтобы он не должен был увольнять людей. По моему мнению, это – задача номер один, потому что бизнес платит налоги и он, фактически, является драйвером экономики. Если бизнеса не станет – то и рабочих мест не будет, и стране будет очень трудно. Я бы на этом прежде всего фокусировался.

У нас в Украине есть программы помощи малообеспеченным. И сейчас больше 10 миллионов человек и без пандемии и так живут за чертой бедности. Эту программу малообеспеченным нужно, конечно, пересмотреть. В частности, ввести дополнительные критерии, чтобы помочь и поддержать не только тех людей, которые классически являются малообеспеченными, а тех, кто попал за границу малообеспеченности вследствие пандемии.

В общем, если говорить об экономике, то важным является сохранение курса, о котором я говорил. Еще раз: у нас в Украине огромное количество неэффективных предприятий, которые находятся в государственной форме собственности. Их нужно передавать частному владельцу. Эту приватизацию нужно в любом случае продолжать.

У нас есть много глупых ограничений. И я не только о рынке земли. Я говорю об ограничениях, которые вызваны трудовым законодательством, жилищным законодательством. От них тоже нужно избавляться, потому что это сдерживает экономику, это делает ее менее мобильной.

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Нам нужно точно продолжать капитальные инвестиции, насколько это возможно. Потому что государственные затраты на строительство дорог – как бы ни казалось, что это не вовремя – все равно создает рабочие места, это все равно дает людям доход, хлеб и все равно стимулирует развитие экономики.

И главная задача – это дешевый ресурс. У нас сегодня макроэкономическая ситуация до сих пор позволяет снижать ставку кредитования. Если посмотреть на то, что происходило последние 6 месяцев, мы работали над тем, чтобы Нацбанк имел возможность уменьшать ставку рефинансирования. Она на более чем 6% сейчас меньше, чем 6 месяцев назад. Над этим нужно работать и дальше.

Нужно смотреть, что можно сделать, чтобы бизнес имел доступ к дешевым ресурсам. Потому что именно во время такой неуверенности есть хорошая возможность – в частности, и для той самой промышленности – переоборудоваться, перевооружиться, модернизировать свои мощности.

О влиянии отставки правительства и Рябошапки на инвесторов, а также почему Гончарук согласился написать заявление об увольнении – читайте в следующих частях интервью на 24 канале.