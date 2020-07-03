Справку о несудимости снова можно получить в бумажном формате: куда обращаться
Сервисные центры МВД снова выдают справки о несудимости в бумажном варианте. Некоторое время документ выдавали только в электронном формате.
Справка о несудимости снова доступна в бумажном варианте, сообщили в телеграме МВД Украины.
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Сервисные центры МВД возобновляют их выдачу,
– говорится в сообщении.
Для того, чтобы получить справку о несудимости, человек должен обратиться в тот сервисный центр МВД, который выбрал при заказе.
К слову, некоторое время документ не выдавали "на руки", он был доступен только в электронном варианте.
Выдача справок о несудимости: что известно
- Каждый человек, достигший 14-летнего возраста, имеет право на получение с персонально-справочного учета сведений о себе.
- Справку об отсутствии судимостей в Украине выдают только сервисные центры МВД.
- Услугу внедрили 1 февраля 2017 года.
- Такое изменение значительно расширило географию предоставления услуги и упростило сервис для граждан.