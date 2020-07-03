Сервисные центры МВД снова выдают справки о несудимости в бумажном варианте. Некоторое время документ выдавали только в электронном формате.

Справка о несудимости снова доступна в бумажном варианте, сообщили в телеграме МВД Украины.

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Сервисные центры МВД возобновляют их выдачу,

– говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить справку о несудимости, человек должен обратиться в тот сервисный центр МВД, который выбрал при заказе.

К слову, некоторое время документ не выдавали "на руки", он был доступен только в электронном варианте.

Обратите внимание! Сервисные центры министерства возобновили работу 12 мая. К тому времени они были закрыты из-за карантина.

Выдача справок о несудимости: что известно