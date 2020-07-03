Сервісні центри МВС знову видають довідки про несудимість у паперовому варіанті. Певний час документ видавали лише в електронному форматі.

Довідка про несудимість знову доступна в паперовому варіанті, повідомили у телеграмі МВС України.

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Сервісні центри МВС відновлюють їхню видачу,

– йдеться у повідомленні.

Для того, аби отримати довідку про несудимість, людина повинна звернутися до того сервісного центру МВС, який обрала під час замовлення.

До слова, певний час документ не видавали "на руки", він був доступний лише в електронному варіанті.

Зверніть увагу! Сервісні центри міністерства відновили роботу 12 травня. До того часу вони були зачинені через карантин.

Видача довідок про несудимість: що відомо