Довідку про несудимість знову можна отримати в паперовому форматі: куди звертатися
Сервісні центри МВС знову видають довідки про несудимість у паперовому варіанті. Певний час документ видавали лише в електронному форматі.
Довідка про несудимість знову доступна в паперовому варіанті, повідомили у телеграмі МВС України.
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Сервісні центри МВС відновлюють їхню видачу,
– йдеться у повідомленні.
Для того, аби отримати довідку про несудимість, людина повинна звернутися до того сервісного центру МВС, який обрала під час замовлення.
До слова, певний час документ не видавали "на руки", він був доступний лише в електронному варіанті.
Видача довідок про несудимість: що відомо
- Кожна людина, яка досягла 14-річного віку, має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе.
- Довідку про відсутність судимостей в Україні видають лише сервісні центри МВС.
- Послугу впровадили 1 лютого 2017 року.
- Така зміна значно розширила географію надання послуги та спростила сервіс для громадян.