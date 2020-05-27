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Справку о составе семьи отменили для альтернативной службы

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Справка о составе семьи не требуется для альтернативной службы
В правительстве борются с лишними справками / Волынские новости

Для вступления на альтернативную службу украинцы, которым религия не позволяет исполнить воинский долг, должны были собрать целую кипу документов. Теперь из этого списка исчезла справка о составе семьи. В будущем эту справку отменят и для ряда других услуг.

Минцифры борется с лишними справками

Раньше, чтобы поступить на альтернативную службу, нужно было подать заявление и предоставить документы касательно религиозных убеждений, образования, справки с места учебы или работы и справку о составе семьи. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

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На очереди еще 26 услуг, которые требуют справку о составе семьи,
– написал Федоров.

Справки тормозят предоставление услуг

Отметим, украинское правительство планирует отменить все лишние справки, поскольку услуги предоставляются очень долго.

Лишние документы, по мнению Минцифры:

  • справка о несудимости;
  • справка о месте регистрации;
  • копии дипломов;
  • трудовые книжки;
  • документооборот, связанный с отпусками, командировками и увольнениями;
  • архивы.

Часть из этих документов предлагают перевести в цифровой вид, в частности, речь идет о бумажных архивах. Также в правительстве планируют создать единый реестр госслужащих.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Новости политики
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