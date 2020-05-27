Справку о составе семьи отменили для альтернативной службы
Для вступления на альтернативную службу украинцы, которым религия не позволяет исполнить воинский долг, должны были собрать целую кипу документов. Теперь из этого списка исчезла справка о составе семьи. В будущем эту справку отменят и для ряда других услуг.
Минцифры борется с лишними справками
Раньше, чтобы поступить на альтернативную службу, нужно было подать заявление и предоставить документы касательно религиозных убеждений, образования, справки с места учебы или работы и справку о составе семьи. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.
Интересно Что знает о вас государство: в Украине появился кабинет гражданина
На очереди еще 26 услуг, которые требуют справку о составе семьи,
– написал Федоров.
Справки тормозят предоставление услуг
Отметим, украинское правительство планирует отменить все лишние справки, поскольку услуги предоставляются очень долго.
Лишние документы, по мнению Минцифры:
- справка о несудимости;
- справка о месте регистрации;
- копии дипломов;
- трудовые книжки;
- документооборот, связанный с отпусками, командировками и увольнениями;
- архивы.
Часть из этих документов предлагают перевести в цифровой вид, в частности, речь идет о бумажных архивах. Также в правительстве планируют создать единый реестр госслужащих.