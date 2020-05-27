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Довідку про склад сім'ї скасували для альтернативної служби

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Зменшили кількість довідок для альтернатвиної служби
В уряді борються з зайвими довідками / Волинські новини

Для вступу на альтернативну службу українці, яким релігія не дозволяє виконати військовий обов’язок, мали зібрати цілий стос документів. Відтепер з цього переліку зникла довідка про склад сім’ї. У майбутньому цю довідку скасують і для низки інших послуг.

Мінцифри бореться з зайвими довідками

Раніше, аби вступити на альтернативну службу, потрібно було подати заяву та надати документи щодо релігійних переконань, освіти, довідки з місця навчання чи роботи та довідку про склад сім'ї. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

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На черзі ще 26 послуг, які потребують довідку про склад сім'ї,
– написав Федоров.

Довідки гальмують надання послуг

Зазначимо, український уряд планує скасувати усі зайві довідки, оскільки послуги надаються дуже довго.

Зайві документи, на думку Мінцифри:

  • довідка про несудимість;
  • довідка про місце реєстрації;
  • копії дипломів;
  • трудові книжки;
  • документообіг, що пов'язаний з відпустками, відрядженнями та звільненнями;
  • архіви.

Частину з цих документів пропонують перевести у цифровий вигляд, зокрема, мовиться про паперові архіви. Також в уряді планують створити єдиний реєстр держслужбовців.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Новини політики
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