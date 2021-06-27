Соответствующий вызов к медикам поступил 26 июня примерно в 18:00. Им сообщили, что молния ударила в дерево за сельской школой.

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Что известно о жертвах и пострадавшей

Когда поднялась непогода, неподалеку возле водоема отдыхали 3 местных жителя. Убегая от сильной грозы, они укрылись под деревом.

На место происшествия срочно выехали 3 бригады экстренной медицинской помощи. От поражения молнией погибли 23-летний парень и женщина, которой около 55 лет.

46-летней женщине оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в городскую больницу с электротравмой. Известно, что она находится в сознании.

Молнии наделали беды в Украине

Вечером 26 июня из-за молнии загорелись 2 дома в Черниговской области. Пожары вспыхнули в поселке Козелец и Малая Девица. Погибших или пострадавших нет.

В тот же день загорелся частный дом в селе Белогордка Киевской области. По информации СМИ, пожар возник также, вероятно, от удара молнией.