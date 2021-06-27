Сильные ливни и даже град – на Севере, Юге и в центральных областях Украины. Грозы – в остальных регионах. Синоптики предупредили и о мощных порывах ветра – 15 – 20 метров в секунду.

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На реках в Карпатах – возможен подъем воды

Из-за мощных осадков метеорологи отметили, что на карпатских реках возможен подъем уровня воды на 0,3 – 1,3 метра. Негативных последствий из-за этого не прогнозируют.

Из-за сильных ливней возможно формирование склонового и местного стока. Вследствие этого может подтопить пониженные места. Также возможен сход селевых потоков в горных районах. Уровень опасности I – желтый.



Опасные погодные условия 27 июня / Скриншот с сайта Укргидометцентра

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