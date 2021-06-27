Сильні зливи та навіть град – на Півночі, Півдні та у центральних областях України. Грози – у решті регіонів. Синоптики попередили і про потужні пориви вітру – 15 – 20 метрів на секунду.
До теми Прогноз погоди на 27 червня: грози накриють всю Україну, є ймовірність смерчів
На річках у Карпатах – можливий підйом води
Через потужні опади метеорологи зазначили, що на карпатських річках можливий підйом рівня води на 0,3 – 1,3 метра. Негативних наслідків через це не прогнозують.
Через сильні зливи можливе формування схилового та місцевого стоку. Внаслідок цього може підтопити понижені місця. Також можливий схід селевих потоків у гірських районах. Рівень небезпечності І – жовтий.
Небезпечні погодні умови 27 червня / Скриншот з сайту Укргідометцентру
Негода в Україні: останні новини
- Через погані погодні умови вранці 27 червня без електропостачання залишились близько 400 населених пунктів. Найбільше з них – на Київщині.
- У Рівненській області постраждали двоє осіб: один – через падіння шиферу, інший – внаслідок удару блискавки. У Київській області напередодні випав град та прорвало дамбу.
- Ввечері 26 червня Одесу накрила потужна злива. Найбільше постраждав район Аркадія.