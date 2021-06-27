Сильні зливи та навіть град – на Півночі, Півдні та у центральних областях України. Грози – у решті регіонів. Синоптики попередили і про потужні пориви вітру – 15 – 20 метрів на секунду.

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На річках у Карпатах – можливий підйом води

Через потужні опади метеорологи зазначили, що на карпатських річках можливий підйом рівня води на 0,3 – 1,3 метра. Негативних наслідків через це не прогнозують.

Через сильні зливи можливе формування схилового та місцевого стоку. Внаслідок цього може підтопити понижені місця. Також можливий схід селевих потоків у гірських районах. Рівень небезпечності І – жовтий.

Небезпечні погодні умови 27 червня / Скриншот з сайту Укргідометцентру

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