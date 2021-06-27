На Київщині негода 26 червня прорвала дамби у селі Лишня, що належить до Бишівської територіальної громади. Окуповану Ялту через сильну зливу знову затопило.

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На Київщині прорвало дамби

У селі Лишня пронісся буревій. Через це, а також чере велику зливу, у селі прорвалися дамби та розмило під'їзні шляхи. Шквальний вітер поламав дерева.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Їх ускладнює велика кількість води, яка не дає можливості обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт,

– повідомили в фейсбуці громади.

Проте таки вдалось трактором очистити русла для сходу води. Зламані дерева прибрати, а рух транспорту відновити. На місці працювала газова служба, яка проводила детальне обстеження газопроводу.

На Київщині через негоду прорвало дамби / Фото Бишівської територіальної громади

Окупована Ялта знову потерпає від затоплення

У Ялті 26 червня знову пронеслась величезна злива. Також була гроза і блискавка. Через це Ялту вдруге за місяць затопило.

Російський "Интерфакс" пише, що "за кілька годин в Ялті випало 19 міліметрів опадів при нормі для червня в 42 міліметри". Про це виданню повідомили у так званому "кримському" гідрометцентрі.

Станом на 19:45 дощ завершувався. Але злива знову наробила лиха:

затопило вулиці;

на одній з вулиць потік зніс екскаватор;

на в'їздах в місто утворилися затори;

за словами очевидців, річки вийшли з берегів і підтопили деякі будівлі;

жителі повідомили, що русла до сих пір не вичищені.

Так звана окупаційна "влада" Криму розповіла, що розгорне штаб для ліквідації негоди. Про це написала в фейсбуці так звана "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко.

Злива зачепила й курортну Алушту. Так звана місцева "глава" адміністрації Галина Огнєва розповіла виданню, що серйозних наслідків немає, тільки розмило кілька ґрунтових доріг, вітер повалив одну електроопору.

Видання "Крым.Реалии" пише, що у Ялті підтопленими виявилися не менше 17 будівель. Про це повідомили у так званій прес-службі МНС Росії по Криму.

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