В Киевской области непогода 26 июня прорвала дамбы в селе Лишня, что относится к Бишевской территориальной общины. Оккупированную Ялту из-за сильного ливня снова затопило.
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На Киевщине прорвало дамбы
В селе Лишня пронесся ураган. Из-за этого, а также из-за большого ливня, в селе прорвались дамбы и размыло подъездные пути. Шквальный ветер поломал деревья.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Их затрудняет большое количество воды, которая не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ,
– сообщили в фейсбуке общины.
Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья убрали, а движение транспорта восстановили. На месте работала газовая служба, которая провела детальное обследование газопровода.
На Киевщине из-за непогоды прорвало дамбы / Фото Бишевской территориальной общины
Оккупированная Ялта снова страдает от затопления
В Ялте 26 июня снова пронесся огромный ливень. Также была гроза и молния. Из-за этого Ялту второй раз за месяц затопило.
Российский "Интерфакс" пишет, что "за несколько часов в Ялте выпало 19 миллиметров осадков при норме для июня в 42 мл". Об этом изданию сообщили в так называемом "крымском" гидрометцентре.
По состоянию на 19:45 дождь завершался. Но ливень снова натворил бед:
- затопило улицы, на одной из улиц поток снес экскаватор;
- на въездах в город образовались пробки;
- по словам очевидцев, реки вышли из берегов и подтопили некоторые здания;
- жители сообщили, что русла до сих пор не вычищены.
Так называемая оккупационная "власть" Крыма сообщила, что развернет штаб для ликвидации непогоды. Об этом написала в фейсбуке так называемая "глава администрации" Ялты Янина Павленко.
Ливень задел и курортную Алушту. Так называемая местная "глава" администрации Галина Огнева рассказала изданию, что серьезных последствий нет, только размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.
Издание "Крым.Реалии" пишет, что в Ялте подтопленными оказались не менее 17 зданий. Об этом сообщили в так называемой пресс-службе МЧС России по Крыму.
Непогода в Украине: коротко
- 26 июня под Киевом молния ударила в жилой дом и он загорелся. По информации СМИ это случилось в селе Белогородка возле Киева. Впоследствии под Киевом выпал град размером с куриное яйцо.
- Перед тем, 26 июня непогода была в Ровно – там был шквальный ветер и ливень. Непогода сорвала кровлю с крыш домов, разрушила ограждения и залила улицы водой.
- В тот же день ориентировочно в 16 часов страшная стихия пронеслась во Львове – там потемнело, был сильный дождь и бушевал шквальный ветер. В конце 1 человек пострадал. Также вырвало 200 деревьев, подтопило улицы и дома.