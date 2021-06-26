Водночас, за даними синоптиків, в Україні трішки похолодає. Середня денна температура становитиме +25...+29 градусів.
Зауважте Зливи, шквал та загроза пожеж: рятувальники попередили про небезпеку
Найпрохолодніше буде на Заході. Максимально температура повітря там прогріється до +25...+27 градусів. Найтепліше буде вже традиційно на Сході на Півдні. Там прогнозують до +31 градусів.
У Києві обіцяють до +28 градусів. Жителі столиці потерпатимуть від злив та грози.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 26 – 27 червня Україну із Заходу на Схід перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він передбачає неймовірні термічні контрасти. Температура повітря може коливатися від +37 до +23 градусів.
У неділю, 27-го червня спека "здується" вже на значній частині території України, хіба що Луганщина ще попече надвисокими градусами,
– наголосила синоптикиня.
Окрім дощів та гроз Україну можуть накрити сильні зливи, град та шквали. Діденко також зауважила, що є ймовірність смерчів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 27 червня
Ужгород – +26...+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Київ – +26...+28