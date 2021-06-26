Водночас, за даними синоптиків, в Україні трішки похолодає. Середня денна температура становитиме +25...+29 градусів.

Зауважте Зливи, шквал та загроза пожеж: рятувальники попередили про небезпеку

Найпрохолодніше буде на Заході. Максимально температура повітря там прогріється до +25...+27 градусів. Найтепліше буде вже традиційно на Сході на Півдні. Там прогнозують до +31 градусів.

У Києві обіцяють до +28 градусів. Жителі столиці потерпатимуть від злив та грози.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 26 – 27 червня Україну із Заходу на Схід перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він передбачає неймовірні термічні контрасти. Температура повітря може коливатися від +37 до +23 градусів.

У неділю, 27-го червня спека "здується" вже на значній частині території України, хіба що Луганщина ще попече надвисокими градусами,

– наголосила синоптикиня.

Окрім дощів та гроз Україну можуть накрити сильні зливи, град та шквали. Діденко також зауважила, що є ймовірність смерчів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 27 червня

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +28...+30

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 25 червня / Фото Укргідрометцентру