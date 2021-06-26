У зоні жовтого рівня небезпеки опинилися усі області, окрім Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської.
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Окрім того, синоптики повідомили, що у Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники також розповіли, що через негоду у низці областей України зафіксували підняття рівня води у річках. Зокрема, це сталося на водоймі Чорний Черемош на Івано-Франківщині.
Прогноз на 27 червня
Вже 27 червня у зону жовтого рівня небезпеки увійдуть усі області України. Синоптики попереджають про зливи, шквали, грози та град.
Попередження ДСНС
- У ДСНС наголосили, що наразі в Україні триває пожежонебезпечний період. Вогонь може спалахнути від найменшої іскри та за лічені хвилини поширитися на значні території.
- Людей просять не легковажити і дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, не розводити відкритий вогонь у лісах та полях. Окрім того, категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки.
- Рятувальники також закликали не розпалювати вогнище під час сильних поривів вітру.
- Упродовж останніх декількох днів фахівці провели низку заходів, спрямованих на моніторинг пожежної ситуації у регіонах України. Окрім того, рятувальники провели профілактичні бесіди з жителями села на Полтавщині.
Негода в Україні: останні новини
- Наприкінці червня Україну накрила негода. Загалом понад 800 населених пунктів у 9 областях залишилися без світла.
- У Львові 25 червня відбулася аномальна злива. Лише за пів години випало 60% місячної норми дощу. Загалом, підтопило 11 житлових будинків та 23 присадибні ділянки.
- Від негоди також суттєво постраждала Івано-Франківщина.