В зоне желтого уровня опасности оказались все области, кроме Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.

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Кроме того, синоптики сообщили, что в Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели также рассказали, что из-за непогоды в ряде областей Украины зафиксировали поднятие уровня воды в реках. В частности, это произошло на водоеме Черный Черемош в Ивано-Франковской области.

Прогноз на 27 июня

Уже 27 июня в зону желтого уровня опасности войдут все области Украины. Синоптики предупреждают о ливнях, шквалах, грозах и граде.

Предупреждение ГСЧС

В ГСЧС отметили, что сейчас в Украине продолжается пожароопасный период. Огонь может вспыхнуть от малейшей искры и за считанные минуты распространиться на значительные территории.

Людей просят не пренебрегать и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить открытый огонь в лесах и полях. Кроме того, категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки.

Спасатели также призвали не разжигать костер во время сильных порывов ветра.

В течение последних нескольких дней специалисты провели ряд мероприятий, направленных на мониторинг пожарной ситуации в регионах Украины. Кроме того, спасатели провели профилактические беседы с жителями села в Полтавской области.

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