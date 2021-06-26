Укрзализныця обнародовала список поездов, которые не смогли 26 июня вовремя начать выполнение рейса из-за непогоды.
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Поезда, которые задерживаются 26 июня
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№4 Ужгород – Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
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№232 Ивано-Франковск – Геническ (задержка составила 3 часа);
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№58 Ковель – Одесса (задержка составила 3 часа);
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№8 Черновцы – Киев (задержка составила 2 часа);
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№16 Рахов – Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);
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№141 Бахмут – Львов (задержка составила 1 час 30 минут);
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№98 Ковель – Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);
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№243 Киев – Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);
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№146 Ужгород – Львов (задержка составила 50 минут);
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№215 Черкассы – Ужгород (задержка составила 1 час);
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№13 Киев – Солотвино (задержка составила 1 час);
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№70 Львов – Мариуполь (задержка составила 38 минут);
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№29 Киев – Ужгород (задержка составила 1 час);
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№49 Киев – Трускавец (задержка составила 1 час);
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№82 Киев – Ужгород (задержка составила 54 минуты).
В компании пассажиров просят следить за сообщениями, так как время задержки рейсов может меняться.
Непогода в западных областях: что известно
- 25 июня во Львове прошла сильная гроза, которую сопровождал штормовой ветер. Непогода наделала немало бед – затопила улицы и дома, повалила деревья и электроопоры.
- После этого мощные ливни и шквальный ветер накрыли Ровно. Там стихия срывала кровлю с крыш домов, разрушала ограждения и заливала улицы водой. Досталось и Прикарпатью – дожди размыли там дорогу.
- Во Львовской области пострадал 1 человек, в Ровненской – 2, десятки домов остаются подтопленными.
- По состоянию на утро 26 июня без света находятся 811 населенных пунктов в 9 областях. Спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды.